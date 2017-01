Gigamon anunció el nombramiento de Gerard Allison como vicepresidente para la región Europa, Medio Oriente y África (EMEA).

Gerard traerá a Gigamon más de 20 años de experiencia en la industria de tecnología, así como un gran liderazgo de ventas y administración de canales, incluyendo una década de experiencia en el mercado de EMEA. Previo a Gigamon, Gerard pasó 12 años con Juniper Networks. Su experiencia incluye una gran variedad de cargos de ventas que van desde director de Canales para Reino Unido, Irlanda, Medio Oriente y África, hasta su más reciente posición como Vicepresidente Senior de Ventas para EMEA, donde fue responsable de la estructura, administración y rendimiento de la proveeduría de servicio de Juniper Networks, Enterprise, Canales y negocios comerciales a lo largo y ancho de la región.

Allison pasó 3 años como country manager para Reino Unido para Netscreen Technologies Inc., así como en otras posiciones de ventas y canales en compañías como Open Capital Plc, Wall Data Inc. Y Borland Ltd.