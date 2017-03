Estar una hora desconectado del internet le cuesta miles de millones a las empresas, siendo los bancos y el sector salud los más afectados con la interrupción de sus servicios, sin embargo, es un riesgo que hoy en día no pueden correr otros sectores industriales, comerciales, financieros, gubernamentales, medios de comunicación o educativos.

Según cifras presentadas por Gartner Group el 43% de las compañías que enfrentan una situación de desastre no vuelven a operar y el 29% cierra en dos años. Por otro lado, el 99% de las firmas que pierden servicios de centros de datos por 10 días se declaran en bancarrota en el lapso de un año. Finalmente, el 40% de las empresas que enfrentan una situación de desastre salen del mercado si no tienen acceso a su centro de datos en un lapso de 24 horas.

Las empresas deben desarrollar la capacidad para poder administrar, gestionar y guardar la información de la que dependen para el buen funcionamiento de sus compañías y que cada día se enfrentan a situaciones que pueden poner en riesgo la continuidad de sus negocios, sin embargo deben hacerlo de la mano de compañías expertas en este tipo de soluciones.

Luis Estrada, gerente Comercial para Colombia de C&W Business explicó que hoy no existe compañía que no tenga alojado en algún computador los datos más valiosos de su operación, sus bases de datos de clientes, contactos, procesos, y que requiere un back up pero que ese equipo que tiene los procesos críticos de sus negocios no es garantía de seguridad ni continuidad. Así mismo, indicó que hoy buena parte de la vida ocurre de manera virtual. Por ejemplo, la dinámica económica está llevando a que cada día existan menos transacciones en efectivo trasladando los pagos a sistemas electrónicos; y si bien el dinero existe en físico (papel moneda), el control y los datos de cada cuenta bancaria se encuentran alojados en la nube, por esto los bancos deben garantizar disponibilidad continua de sus plataformas.

Para estos casos C&W Business maneja una plataforma que consiste en una réplica en tiempo real de los datos y sistemas de los clientes. En caso de una falla en su ambiente de TI, se puede transferir automáticamente (o manualmente) para un ambiente offsite. Esta solución se puede considerar como un centro de respaldo de información, en la cual está en la capacidad de ponerla en la nube.

“Hay diferentes modelos: desde la operación más crítica hasta la de menos complejidad, pero todas las organizaciones deben tener alguna modalidad de continuidad y ahí está la otra ventaja, podemos trabajar con cada compañía, comprender sus necesidades y construir una solución específica para sus necesidades,”, añadió Estrada.

La mayor consultora de TI del mundo, Gartner Group, evaluó las 250 mejores empresas proveedoras del servicio de soluciones de continuidad del negocio a nivel global y señaló a C&W Business como una de las 4 mejores del mundo, por su cualidad de integrar y garantizar toda la operación de principio a fin y ofrecer innovadoras soluciones independientes para cada caso particular.