Dirigida a pequeñas y medianas empresas (Pymes), Unify presentó OpenScape Business Pay As You Go, la plataforma escalable, para una mayor flexibilidad de costos y una menor inversión inicial en comparación con los modelos tradicionales de CAPEX, ya que la empresa no adquirirá el equipamiento sino que lo utilizará conforme a la demanda.

Para las pequeñas y medianas empresas, la solución garantiza una flexibilidad mejorada de un modelo de suscripción, cuyo costo de mantenimiento es mensual. Esto reduce los costos de servicio para la empresa y asegura que pueda utilizar los recursos básicos de la herramienta. De esta forma, las empresas invierten sólo en los recursos o usuarios adicionales que necesitan. Esto es útil, por ejemplo, en el aumento temporal o estacional de los empleados.

OpenScape Business Pay As You Go posee las mismas características de OpenScape Business ya lanzado al mercado, modificando el modelo de entrega, pensado para atender a los canales. Así, no son necesarias inversiones adicionales para entrenamiento ya que existe familiaridad con el producto.

“Nuestro objetivo es proporcionar soluciones de comunicación y colaboración adecuadas para empresas de todos los tamaños y formas. Creemos que el OpenScape Business Pay As You Go va a entregar todo lo que las pequeñas empresas requieren para sus entornos flexibles, de rápido movimiento y, a menudo, en rápido crecimiento. Además, la solución también es interesante para nuestros socios de canal, que están constantemente buscando soluciones innovadoras basadas en la nube, lo que resulta en un crecimiento de ingresos consistente para ellos “, dice Luiz Domingos, gerente general de Producto de Unify.

“Open Scape Pay As You Go es una solución completa que satisface las diferentes necesidades de cada empresa. Contamos con tecnología de punta y gran experiencia para dar respuestas integrales con esta herramienta”, concluye María Paula Romero Cortés, NCO general manager.

La solución se encuentra disponible para comercialización por los partners autorizados e incluye soporte de idioma en español portugués, alemán e inglés.