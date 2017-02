Con el objetivo de integrar las 51 sedes de la Subred de servicios de salud en una sola fuente de información en línea y tiempo real, que permita tener datos claves de la entidad, alcanzar la acreditación en todas las sedes y brindar siempre una atención a los pacientes, oportuna, ágil y con la mejor calidad, la Subred Sur Occidental, eligió a HOSVITAL-HIS, KACTUS-HCM Y SEVEN-ERP de DigitalQare.

De izquierda a derecha: Benjamín Huertas Lozano de HOSVITAL – HIS;

Claudia Silenia Niño, jefe de Planeación; Miguel Manosalva Grimaldos de DigitalWare; Alexandra Rodríguez Gómez, gerente de Subred S.O; Javier Neira de DigitalWare; Sandra Celis Tabima, gerente Proyecto HIS de DigitalWare y Luis Fernando Pineda, subgerente de Servicios de Salud Subred S.O.