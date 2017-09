Colombia Compra Eficiente adjudicó a seis proveedores la segunda generación del Acuerdo Marco de productos y servicios Microsoft. La primera generación estará vigente en la Tienda Virtual del Estado Colombiano hasta el 31 de octubre de 2017.

Los proveedores que ofrecerán el servicio a las entidades son: UT Soft – IG, UT Soluciones Microsoft 2017, Controles Empresariales, The Best Experience in Technology, Dell Colombia y Vision Software.

A septiembre de 2017, con la primera generación las entidades estatales colocaron 491 órdenes de compra por un total de $172.019 millones, lo que se traduce en $29.879 millones en ahorros para el Estado.

Entre las entidades que hicieron más adquisiciones de Microsoft con la primera generación del Acuerdo Marco están: Instituto Colombiano de Bienestar Familiar -ICBF- con $14.529 millones; Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales -DIAN- con compras por $11.722 millones, y el Ministerio Salud y Protección Social con $8.226 millones.

Con esta nueva generación del Acuerdo Marco las entidades podrán adquirir productos y servicios como: Azure, Net Framework, BizTalk, Visual Studio, Server, Windows, Sharepoint, SQL, Skype for Business, Office, Office 365, Exchange, Intune y Dynamics.

A la fecha, Colombia Compra Eficiente cuenta con diez instrumentos para la prestación de servicios de tecnología: acceso a banda ancha en municipios, nube privada II, conectividad II, arrendamiento de computadores, ArcGIS, Google, Microsoft I, servicios Oracle, centro de contacto y computadores y equipos periféricos. Los ahorros derivados de las compras de estos servicios superan los $651.498 millones a 20 de septiembre de 2017.

Gracias a estos productos las entidades públicas han logrado adquirir servicios de tecnología por medio de un proceso ágil y transparente, aprovechando el poder de la compra del Estado para generar economías de escala y hacer adquisiciones con características técnicas uniformes.

