En un informe de la consultora sobre la creciente importancia de los datos y analítica, los investigadores de Gartner dijeron que aunque la información posiblemente cumpla con los criterios formales de un activo comercial, las prácticas contables actuales no permiten a las organizaciones capitalizarlo. Es decir, el valor de la información de una organización, en general, no se puede encontrar en ninguna parte del balance.

“Incluso en medio de la era de la información, esta no es tenida en cuenta por los que se encarga de hacer la valoración del negocio”, asegura Douglas Laney, vicepresidente de Gartner, y añade “sin embargo, en los próximos años, los responsables de valorar las inversiones corporativas estarán obligados a considerar la riqueza de información de una empresa de forma adecuada”.

Un estudio de Gartner muestra que las compañías con una estrategia informática -como la contratación de un jefe de datos (CDO), la formación de equipos de ciencias de datos y la participación en la gobernanza de la información empresarial- están muy por encima del promedio del mercado.

“Cualquier persona que valore adecuadamente un negocio en el mundo cada vez más digital debe tomar nota de sus capacidades de datos y análisis, incluyendo el volumen, variedad y calidad de sus activos de información”, dijo Laney.

Inicialmente, Gartner señaló que los analistas de equidad e inversionistas institucionales considerarán sólo las capacidades técnicas de análisis y datos técnicos de una empresa y cómo su modelo de negocio proporciona una plataforma para capturar y aprovechar la información y no el valor real de sus activos de información.

Gartner afirma que los consejeros y directores ejecutivos no deben retrasar la contratación o nombramiento de CDO para comenzar a optimizar la recopilación, generación, gestión y monetización de los activos de información antes de que los analistas de capital empiecen a hacer preguntas. Por otra parte, predice que para 2019, se presentarán 250.000 solicitudes de patentes que incluyen reclamaciones de algoritmos. Las patentes de algoritmos se otorgan en EEUU, la UE y muchos otros países. No todos los algoritmos pueden ser patentados, pero muchos sí incluso si las reglas de aplicación no son sencillas.

De acuerdo con una búsqueda mundial en Aulive (Gartner Cool Vendor en 2016), cerca de 17.000 patentes solicitadas en 2015 mencionaron el “algoritmo” en el título o descripción, frente a 570 en 2000. Incluyendo aquellos que mencionan “algoritmo” en cualquier parte del documento, hubo más de 100.000 solicitudes el año pasado frente a 28.000 hace cinco años.

A este ritmo, y teniendo en cuenta el interés creciente en la protección de la IP algorítmica, para el año 2020 podría haber casi medio millón de solicitudes de patentes que mencionan “algoritmo” y más de 25.000 solicitudes de patentes para los propios algoritmos.

De las 40 organizaciones que patentan la mayoría de los algoritmos de los últimos cinco años, treinta y tres son empresas y universidades chinas. La única compañía occidental en el top 10 es IBM en el número 10.

“A pesar de su creciente importancia, muchos grandes algoritmos en la empresa todavía están en la sombra y nuchos directivos no lo valoran”, afirma Laney y señala “los algoritmos pueden marcar la diferencia, no hay más que recordar algunos de ellos, por ejemplo, Google PageRank algoritmo, mp3 o blockchain”.

Gartner recomienda que los responsables de análisis de datos trabajen junto a los directores empresariales para adoptar y desarrollar metodologías para valorar algoritmos y evaluar aquellos que deben ser patentados.

Fuente: IDG